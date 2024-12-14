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اقتصاد

«الطيران المدني» تمنح «فالكون تكنيك» اعتماد خدمات الصيانة والإصلاح

«الطيران المدني» تمنح «فالكون تكنيك» اعتماد خدمات الصيانة والإصلاح
14 ديسمبر 2024 18:58

دبي (الاتحاد)

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 منحت الهيئة العامة للطيران المدني، شركة «فالكون تكنيك» شهادة منظمة صيانة معتمدة لخدمات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في أعمال معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران الخاص «ميبا 2024».
 وتقع منشأة «فالكون تكنيك» الجديدة التي تبلغ مساحتها 13.705 أمتار مربعة في مركز محمد بن راشد للطيران بدبي، وهي مجهزة لخدمة مجموعة واسعة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات الكبيرة، مثل إيرباص A380، كما تقدم المنشأة خدمات مخصصة لأصحاب الطائرات الفاخرة ومشغليها. 
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن حصول «فالكون تكنيك» على شهادة منظمة صيانة معتمدة يشكل إضافة نوعية لمنظومة الطيران في الدولة، ويعزز تنافسية القطاع عبر تقديم خدمات عالمية المستوى، بما يدعم رؤية الإمارات في ترسيخ مكانتها وجهة آمنة ومستدامة للطيران المدني. 
وأوضح المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، أن اعتماد «فالكون تكنيك» بموجب «CAR 145» يؤكد التزام دولة الإمارات بالحفاظ على معايير عالمية المستوى في قطاع الطيران، مؤكداً أن هذا الإنجاز لا يعزز سمعة دبي مركزاً عالمياً للطيران فحسب، بل يقوي أيضاً دور الإمارات في تطوير القطاع إقليميا ودولياً. 
وأكد طحنون سيف، الرئيس التنفيذي لمركز محمد بن راشد للطيران، أن إضافة منشأة الصيانة والإصلاح، وتجديد الطائرات الخاصة بـ«فالكون تكنيك» تتماشى مع رؤية دبي لتكون رائدة في الطيران الخاص، مشيراً إلى أن هذه البنية التحتية المتطورة تعكس الالتزام بتقديم خدمات مبتكرة، وتعزيز دور الإمارات مركزاً للتميز في مجال الطيران. 
ويشمل اعتماد «CAR 145» لشركة «فالكون تكنيك» صيانة أسطول «فالكون لوكس» من طائرات بومباردييه جلوبال إكسبرس، مع خطط للحصول على اعتمادات إضافية لأنواع أخرى من الطائرات، بما في ذلك طائرات بومباردييه تشالنجر وإمبراير وفالكون 2000 إيكس إيزي، في المستقبل القريب.

الطيران المدني
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