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«أليكس جيت» تقدم طلب شهادة مشغل جوي بالدولة

«أليكس جيت» تقدم طلب شهادة مشغل جوي بالدولة
14 ديسمبر 2024 18:59


دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تسلم خطاب نوايا من قبل شركتي «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران»، خلال معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطيران الخاص «ميبا 2024»، والذي يُعد خطوة محورية لبدء عملية حصول «أليكس جيت» على شهادة المشغل الجوي AOC بالدولة.

شهد مراسم تقديم الخطاب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة «فالكون لخدمات الطيران»، الذي أعرب عن اعتزاز شركة «فالكون لخدمات الطيران» بدورها المحوري في هذه الشراكة، لدعم «أليكس جيت» في تحقيق المعايير التشغيلية، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران، وقال سموه: معاً، نضع معياراً جديداً لإدارة الطائرات الخاصة.

وأشادت الهيئة العامة للطيران المدني بالقدرات التحويلية لهذه الشراكة التي تتماشى مع أهداف دولة الإمارات الطموحة في مجال الطيران، والتي تركز على الاستدامة والكفاءة والاتصال العالمي. ومن خلال هذا التعاون، تهدف «أليكس جيت» و«خدمات طيران فالكون» إلى تعزيز الابتكار والمساهمة بشكل كبير في ازدهار منظومة الطيران بالدولة.

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وسلط سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الضوء على أهمية هذه الخطوة قائلاً: يمثل خطاب النوايا خطوة مهمة تعكس التزام «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران» بدفع عجلة التميز التشغيلي والابتكار، بما يتماشى مع أهدافنا الوطنية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم المبادرات التي تعزز سمعة دولة الإمارات العالمية مركزاً لحلول الطيران المبتكرة.

وتعمل شركة «أليكس جيت» تحت مظلة مجموعة «أليكس للاستثمار»، وهي مجموعة رائدة تلتزم بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، وتواصل المجموعة الطموحة رؤيتها في تحقيق تقدم مستمر في قطاعات متعددة من خلال الاستثمار المسؤول والقيادة المؤثرة.

وأكد جان ساسماز الرئيس التنفيذي لشركة «أليكس جيت»، أهمية هذه الخطوة، وقال: نبدأ فصلاً جديداً تحت سجل الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات، ويضمن تعاوننا مع «فالكون لخدمات الطيران»، أفضل توجيه ودعم، ونسعى لتقديم قيمة لا مثيل لها لسوق الطيران الخاص العالمي.

الطيران المدني
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