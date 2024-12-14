ازدهار السياحة البحرية يجذب المشغلين العالميين إلى موانئ الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

دفع انتعاش الطلب على السياحة البحرية في دولة الإمارات التي نجحت خلال السنوات الماضية في أن تصبح وجهة رئيسة للرحلات البحرية في المنطقة، المزيد من أبرز مشغلي الرحلات البحرية في العالم إلى توجيه بوصلتهم نحو أسواق المنطقة للاستفادة من الزخم القوي هذا النشاط السياحي المزدهر.

وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى لمرافق الرحلات البحرية في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة والتجارب الاستثنائية التي يتم توفيرها للمسافرين الدوليين يتزايد عدد الشركات المشغلة للرحلات البحرية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بوجه عام من عام لآخر، مما حفز على بناء «تحالف كروز أرابيا» الذي يشمل كلاً من أبوظبي ودبي والبحرين وسلطنة عُمان للترويج للمنطقة كوجهة عالمية للرحلات البحرية و التعاون من أجل تحسين تجارب مسافري الرحلات البحرية واستقطاب المزيد من السفن السياحية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية في الموانئ وتعزيز النمو الاقتصادي في قطاع سياحة الرحلات البحرية في المنطقة.

وانضمت مؤخراً شركة الرحلات البحرية «سيليستيال» اليونانية التي تستقبل عبر سفنها أكثر من 100 ألف راكب سنوياً إلى قائمة كبيرة من أبرز مشغلي الرحلات البحرية العالميين في موانئ الإمارات والمنطقة خلال موسم السياحة البحرية، مثل إم إس سي وورلد كروز، وتوي كروز، وعايدة كروز، وكوستا كروز، وبونانت كروز.

وانطلقت سيليستيال في رحلتها الأولى التي حملت اسم «أيام الصحراء» مدتها 7 ليالٍ على متن السفينة «سليستيال جورني» من قطر إلى خصب (عُمان) وجزيرة صير بني ياس وأبوظبي لتدشن برنامجاً ثرياً يسلط الضوء على أبرز معالم الخليج العربي.

وتتوقع أبوظبي استقبال نحو 150 رحلة سياحية بحرية خلال الموسم الجاري 2025-2024، عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية، وشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، وأن يسجل الموسم أداء جيداً في جذب السياحة الخارجية بفضل ما تمتلكه إمارة أبوظبي من مرافق بحرية متطورة من بينها محطة أبوظبي للسفن السياحية 2 التي تم تشييدها حديثاً والتي شهدت إقبالاً كبيراً في الموسم الماضي، وحظيت بردود فعل إيجابية من الزوار لتصميمها الواسع، وقدرتها على تنظيم حركة المسافرين بكل سلاسة.

وتخطط سيليستيال التي تُشغّل سفينتين جديدتين تستوعب كل منهما ما يصل إلى 1300 راكب، إلى إضافة سفينتها الثانية «سيليستيال ديسكافري» ضمن برنامجها في المنطقة لترسو في أبوظبي نهاية العام المقبل 2025، حيث سيستمر برنامجها لهذا العام في الخليج العربي حتى مارس 2025، ثم يعود مرة أخرى لموسمين شتويين آخرين، حيث ستبحر في رحلات آيكونك أرابيا ذهاباً وإياباً من أبوظبي، وتتوقف في الدوحة وجزيرة صير بني ياس، بالإضافة إلى رحلات آيكونك أرابيا لمدة أربع ليالٍ في منتصف الأسبوع، التي تبحر ذهاباً وإياباً من أبوظبي وتتوقف في الفجيرة ومسقط وخصب.