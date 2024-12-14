الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طاقة أبوظبي» تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية

خلال حفل تسلم الجائزة (من المصدر)
15 ديسمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي التعاون البرلماني
شرطة أبوظبي تكرم شخصين متعاونين

حصدت دائرة الطاقة في أبوظبي، جائزة القيادة الاستشرافية تقديراً لدورها البارز في وضع سياسات مبتكرة في مجال إعادة استخدام المياه، وذلك خلال حفل العشاء وتوزيع الجوائز الذي أقيم في إطار فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي استضافته دائرة الطاقة- أبوظبي. 
ونالت الدائرة الجائزة المرموقة تقديراً لجهودها الرائدة ومبادراتها النوعية في مواجهة تحديات المياه العالمية.
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين المحليين والعالميين في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة، إلى جانب وفود الجهات المشاركة في المؤتمر. 
وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي «أن فوز الدائرة بجائزة القيادة الاستشرافية يُعد تأكيداً جديداً على التزام أبوظبي المستمر في تبني الحلول المستدامة الرائدة في إدارة المياه»، مضيفاً معاليه: «إن المشاريع المبتكرة والريادية التي تم استعراضها خلال المؤتمر تُبرز قدرة أبوظبي على تعزيز التعاون مع كل الأطراف المعنية لإحداث التغيير المنشود وتحقيق خطوات حقيقية تؤثر إيجاباً على استدامة المياه، مما يسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم».
وقال معاليه: «أسهمت شراكتنا الاستراتيجية مع المؤتمر العالمي لتحلية المياه بشكل كبير في تعزيز هذه الجهود والانتقال بها إلى آفاق أوسع ونجاحات أكبر».
من جانبه، أشاد فادي جويز، رئيس الرابطة الدولية لتحلية المياه، بالتعاون الكبير الذي أبداه المشاركون في المؤتمر، وقال: «لقد شكل المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 منصة ريادية لتضافر الجهود من أجل تشكيل مستقبل إدارة المياه على مستوى العالم. لقد لعبت أبوظبي دوراً بارزاً في دعم أهداف المؤتمر، ونشعر بالتفاؤل إزاء التقدم الذي أحرزناه خلال هذا الأسبوع الاستثنائي».

دائرة الطاقة
أبوظبي
تحلية المياه
البيئة
الاستدامة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين
اليوم 21:53
هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع
علوم الدار
هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع
15 ديسمبر 2024
قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا
الأخبار العالمية
قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا
15 ديسمبر 2024
فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليونيسيف تدعو لتحرك عالمي لوقف سفك دماء أطفال غزة
15 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©