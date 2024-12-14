%26 نمو مبيعات الهواتف في الإمارات خلال النصف الأول

يوسف العربي (أبوظبي)

سجلت شحنات الهواتف المتحركة إلى الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 25.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأفادت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بأن شحنات الهواتف الذكية استحوذت على 90.3% من إجمالي شحنات الهواتف من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم المعتمدين داخل الإمارات،

وبلغ متوسط سعر البيع للهواتف التقليدية، خلال النصف الأول من عام 2024 في الإمارات، حوالي 69.73 درهم «19 دولاراً»، بينما بلغ متوسط سعر البيع للهواتف الذكية حوالي 1537.73 درهماً «419 دولاراً».

وفي النصف الأول من عام 2024، استحوذت الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس على ما نسبته 47.7% من جميع الأجهزة التي تم شحنها.

وخليجياً بلغ إجمالي الهواتف المحمولة في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الحالي 12.59 مليون وحدة.

من جانبه، قال أكاش بالاتشيندران، مدير الأبحاث الإقليمي في مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي» لـ «الاتحاد»: تميزت السوق الإماراتية بالأداء القوي منذ بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن المصنعين العالميين، مثل «آبل وشاومي وهونر وموتورولا»، أطلقوا حملات مكثفة، متوقعاً تسجيل السوق المحلية لنسبة نمو 13% على أساس سنوي خلال عام 2024.

ووفقاً للبيانات الأولية من مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي»، زادت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 316.1 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2024. ويمثل هذا الربع الخامس على التوالي من نمو الشحنات مع بداية قوية في النصف الثاني من هذا العام، على الرغم من المخاوف الاقتصادية الكلية.

وقال ويل وونغ، مدير الأبحاث الأول في المؤسسة: بفضل النمو القوي من البائعين الصينيين، مثل «vivo»، و«OPPO»، و«Xiaomi» و«Lenovo»، و«Huawei»، يظهر سوق الهواتف الذكية مرونة على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.

وأضاف: كان النمو بين البائعين غير متساوياً، بينما تصارعت بعض الشركات مع تكاليف فاتورة المواد المرتفعة، استفادت شركات أخرى من أسعار الصرف المواتية في الأسواق الناشئة، مثل جنوب شرق آسيا.

وبينما كان نمو اللاعبين الصينيين في الأسواق الناشئة موضوعاً مستمراً هذا العام، فقد تمتعت «آبل» أيضاً بنمو بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الشحنات هذا الربع، مدعوماً بالطلب القوي على الطرز السابقة وإطلاق تشكيلة «iPhone16» الجديدة.

موسم العطلات

قالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث لأجهزة العملاء العالمية في «أي دي سي»: في الربع الثالث من عام 2024، حققت طرز أيفون القديمة، وتحديداً «أيفون 15»، أداءً جيداً بشكل استثنائي بسبب العروض الترويجية المكثفة وزيادة أنشطة التسويق حول «Apple Intelligence».

وأضافت أنه على الرغم من الطرح المتدرج لـ «Apple Intelligence» في الأسواق خارج الولايات المتحدة، ستستمر «آبل» في النمو في موسم العطلات المقبل، حيث تتوقع أن يقوم العديد من العملاء بالترقية من «أيفون 13»، و«أيفون 12» والطرازات السابقة إلى هاتف ذكي جديد ممكّن بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل مشترياتهم محمية للمستقبل على المدى الطويل.

واحتفظت «سامسونج» بصدارتها في السوق العالمية، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للوحدات التي تم شحنها ومع ذلك، تواصل الشركة زيادة حصتها في قطاع الهواتف الفاخرة مع ارتفاع الأسعار المتوسطة في الربع بفضل مزيج أقوى من الطرز التي تدعم تقنية «Galaxy AI».