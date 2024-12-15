«تريدلنغ» تستحوذ على أعمال التوزيع بشركة «أكسيوم»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» توقيع اتفاقية استحواذ «تريدلنغ القابضة» - السوق الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات، والتابعة لـ «دييز» - على أعمال التوزيع الخاصة بشركة «أكسيوم تيليكوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعزز هذه الصفقة التاريخية التي قام بتوقيع اتفاقيتها كل من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وعبدالعزيز البناي، رئيس مجلس إدارة أكسيوم تيليكوم، مكانة «تريدلنغ» شريكاً رئيسياً للحلول التكنولوجية للعلامات التجارية العالمية، مع توقعاتٍ بتجاوز إيراداتها السنوية ملياري درهم.

وتستحوذ «تريدلنغ القابضة»، بموجب هذه الاتفاقية، على كامل شركة «إيه آند تي» القابضة «شركة المنطقة الحرة»، ذراع أعمال التوزيع الرئيسية لشركة أكسيوم، بما فيها (أكسيوم للتوزيع) «شركة المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة» المتخصصة في توزيع حلول التكنولوجيا داخل الدولة والتي تدير متاجر لشركات في تصنيع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى شركة أكسيوم الدولية للتوزيع «شركة المنطقة الحرة في الإمارات» المسؤولة عن الصادرات العالمية، وتوزيع حلول التكنولوجيا في المناطق الحرة في الإمارات، وشركة أكسيوم تيليكوم السعودية التي تقدم خدمات توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة تريدلنغ في المنطقة الحرة بمطار دبي، وتدير أكبر منصة للتجارة الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما نجحت الشركة في زيادة حجم طلباتها بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 2023 لتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، في حين وصل عدد الوحدات التي قامت الشركة بشحنها خلال عام 2024 إلى 3.3 مليون وحدة، مع توقعات بتجاوز إجمالي عدد الوحدات 3.5 مليون وحدة مع نهاية العام الحالي. وبوصفها شركة تابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تستفيد «تريدلنغ» من الرؤية الاستراتيجية للسلطة لتسهم في تعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي وخارجها.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، إن هذا الاستحواذ يعتبر خطوة مهمة في مسيرة «تريدلنغ» لإعادة رسم ملامح مشهد التجارة الإلكترونية بين الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث نواصل تطوير شركة رائدة توفر قيمة استثنائية للشركات بالاستفادة من الإمكانات الرقمية الاستثنائية ومن شبكات التوزيع القائمة لشركة أكسيوم، إذ تنسجم هذه الخطوة مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، مع مواصلة «تريدلنغ» دفع عجلة النمو واستقطاب الشركات العالمية الساعية إلى دخول السوق الإقليمية.

وتركز «تريدلنغ» على بناء سوقٍ أكثر كفاءة وترابطاً لتسهم في تحقيق رؤية دبي الرامية لريادة حركة التجارة والابتكار والاقتصاد الرقمي، وستسهل هذه الصفقة من الحركة السلسة للسلع وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال التجاري، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام في المنطقة.

وقال فهد عبدالعزيز البناي، الرئيس التنفيذي لـ«أكسيوم تيليكوم» إن «أكسيوم» تتميز بكونها علامة تجارية موثوقة في مجال توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء دول المنطقة على مدى أكثر من 20 عاماً، وتتيح هذه الصفقة لشركة تريدلنغ فرصة الاستفادة من بنيتنا التحتية المميزة وخبرتنا الواسعة في السوق؛ وذلك بهدف الارتقاء بمحفظتها من عروض الأعمال.

وقال الاستير كروكر، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنغ: «سنتمكن من خلال الاستحواذ على أعمال التوزيع الخاصة بشركة أكسيوم من تطوير حجم الأعمال وإعادة تشكيل ملامح مشهد توزيع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سنعمل من خلالها على توفير وصولٍ أسهل إلى العلامات العالمية مع الاستفادة من المنصة الخاصة بنا لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الازدهار في بيئة تشهد تنافسية متزايدة». وأضاف: «نلتزم من جانبنا في تعزيز مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً ومتطوراً للتجارة فضلاً عن تطوير منظومة أقوى وأكثر ترابطاً للشركات والأعمال للنمو والنجاح».

