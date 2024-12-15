%22 نمو إيرادات شركات التأمين المدرجة إلى 27 مليار درهم

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت إيرادات شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة %21.8 لتصل إلى 27.03 مليار درهم، مقابل 22.2 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب دراسة حديثة لشركة «UIS» للاستشارات التأمينية والاستثمار.

وأكدت الدراسة أن نصف شركات التأمين المدرجة شهدت نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنهاية الربع الثالث، بينما سجلت الشركات الأخرى انخفاضات في صافي الربح الإجمالي من 1.516 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.318 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، محققة انخفاضاً بنسبة %13.

وأرجعت الدراسة هذا التباين بين ارتفاع الإيرادات وانخفاض صافي الأرباح إلى عدة اعتبارات رئيسة، منها زيادة التكاليف التشغيلية مثل الرواتب والإيجار ونفقات التكنولوجيا، وزيادة تكاليف المطالبات المرتفعة، لاسيما في قطاعي السيارات والتأمين الصحي.

شركات كبرى

وأفادت الدراسة أن ثلاث شركات تأمين كبرى، شكلت أعلى حصة سوقية في إيرادات التأمين خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، وهي بالترتيب أورينت (21%)، وسكون (15%)، وأبوظبي الوطنية للتأمين (15%)، لتستحوذ هذه الشركات مجتمعة على 51% من إجمالي إيرادات التأمين في الإمارات من بين 25 شركة.

ونما صافي ربح شركة أورينت للتأمين بنسبة 6%، من 504 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 536 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما زاد حصتها من إجمالي صافي ربح القطاع من 33% إلى 41%. وبالنسبة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» فارتفعت أرباحها من 302 مليون درهم خلال تسعة أشهر عام 2023 إلى 308 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وتستحوذ بذلك على 23% من إجمالي صافي ربح القطاع، ارتفاعاً من 20% في 2023 لتنتقل من المركز الثالث إلى المركز الثاني في حصة سوق صافي الربح.

وبالنسبة لشركة «سكون» فجاءت في الترتيب الثالث من حيث الربحية، فشهدت انخفاضاً في صافي الربح بنسبة 6% من 185 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2023 إلى 173 مليون درهم بنهاية سبتمبر من عام 2024، كما انخفضت حصتها السوقية من إجمالي صافي الربح من 13% إلى 11%.

انتعاش اقتصادي

وقال الدكتور جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «UIS» لـ «الاتحاد»: إن قطاع التأمين في دولة الإمارات يسهم بدور حاسم في المشهد الاقتصادي للدولة، حيث يوفر التخفيف من المخاطر والأمان المالي للأفراد والشركات.

ونوه بأن الدراسة التحليلية لأداء شركات التأمين الرئيسة في دولة الإمارات خلال تسعة أشهر، والتي تركز على إيرادات التأمين وصافي الأرباح تكشف عن زيادة وتيرة التنافسية بين شركات التأمين العاملة في الدولة.

وأضاف أن نمو الإيرادات بشركات التأمين جاء نتيجة الانتعاش الاقتصادي، فيما ضغطت التكاليف التشغيلية مثل الرواتب والإيجار ونفقات التكنولوجيا، وزيادة تكاليف المطالبات المرتفعة، لاسيما في قطاعي السيارات والتأمين الصحي على الأرباح.

نمو الإيرادات

قال الدكتور جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «UIS»، إن نمو الإيرادات بشركات التأمين جاء نتيجة الانتعاش الاقتصادي، فيما ضغطت التكاليف التشغيلية مثل الرواتب والإيجار ونفقات التكنولوجيا، وزيادة تكاليف المطالبات المرتفعة، لاسيما في قطاعي السيارات والتأمين الصحي على الأرباح.