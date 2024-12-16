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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
16 ديسمبر 2024 12:22

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم الاثنين وسط تقديرات من المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن ينصب التركيز على خطاب البنك المركزي بشأن خفض الفائدة في العام المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2650.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2669 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.50 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.90 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.

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المصدر: وكالات
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