«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها إلى نيروبي

بوظبي (الاتحاد)

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بإطلاق خدمتها الجديدة إلى نيروبي، لتكون هذه الخطوة آخر إنجاز تسجلّه الشركة لتختتم عاماً مثيراً من التوسعة على شبكة وجهاتها.

وتمثّل هذه الخدمة، التي يتم تشغيلها انطلاقاً من مطار زايد الدولي الفريد من نوعه، وسيلة ربط حيوية بين العاصمة الإماراتية وواحدة من أكثر المدن ديناميكية في أفريقيا.

في هذه المناسبة، تحدّث آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران بالقول: «تعزز رحلات نيروبي شبكة وجهاتنا المتوسّعة مع استجابتها للطلب القوي على السفر بين دولة الإمارات وكينيا، كما بدا واضحاً في رحلة اليوم التي كانت ممتلئة بالمسافرين. ومع النمو السياحي المثير للإعجاب في كل من أبوظبي وكينيا، والأهداف الطموحة التي وضعها البلدان للمستقبل، تخلق هذه الطريق فرصاً مهمة للوجهتين، وتعزّز العلاقات بين المنطقتين لتدعم موقع أبوظبي كمركز عالمي للسفر يوّفر سبل الوصول إلى الوجهة السياحية الشهيرة في كينيا».

وتأتي الخدمة الجديدة في وقت مثالي للقطاع السياحي في كينيا، حيث من المتوقع أن تصل إعداد الزوار إلى 3 ملايين بنهاية العام 2024 مع هدف باستقطاب 5 ملايين زائر خلال السنوات المقبلة، ما يعكس النمو القوي للسياحة الكينية.