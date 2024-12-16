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اقتصاد

«XRG» و«BP» تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

«XRG» و«BP» تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»
16 ديسمبر 2024 15:59

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «XRG» و«BP» عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة»، منصة الغاز الطبيعي الإقليمية، والتي تعد مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه «BP» حصة 51%، فيما تمتلك حصة الـ 49% شركة «XRG» الاستثمارية الدولية في مجال الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والمملوكة لشركة «أدنوك».
وسيجمع المشروع بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات لتحقيق هدفهما المشترك بتنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
وستبدأ «أركيوس للطاقة» أعمالها بصورة أولية في مصر، حيث تضم محفظتها أصولاً كانت تابعة لشركة «BP» في امتيازين للتطوير، بالإضافة إلى عدد من امتيازات الاستكشاف.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»: تماشياً مع رؤية القيادة بمد جسور التعاون، وإبرام شراكات استراتيجية تساهم في ضمان موارد الطاقة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، يمثل تأسيس «أركيوس للطاقة» مرحلة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع «BP»، وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية كونها تتوافق مع أهداف «XRG» بتنفيذ استثمارات نوعية في منظومة الطاقة العالمية وبناء محفظة متكاملة تساهم في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في توفير طاقة منخفضة الكربون للمساهمة في بناء مستقبل مستدام في جمهورية مصر العربية الشقيقة ودول المنطقة.
من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «BP»: تمثل «أركيوس للطاقة» مشروعاً مشتركاً يستفيد من نقاط القوة والخبرة لكل من «BP» و«أدنوك» لتأسيس منصة جديدة لدعم النمو الدولي في مجال الغاز الطبيعي في المنطقة، ومن خلال «XRG» تمثل «أدنوك» شريكاً موثوقاً نرتبط معه بعلاقات ناجحة وطويلة الأمد تمتد لأكثر من خمسة عقود، واستناداً إلى خبرات «BP» الفنية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً نتطلع لمواصلة التعاون، والعمل معاً لتنفيذ مشاريع عالية الكفاءة في مصر التي توفر فرصاً واعدة لبناء محفظة غاز تنافسية في المنطقة.
وتضم الإدارة التنفيذية الركة «أركيوس للطاقة» كلاً من ناصر سيف اليافعي، من أدنوك، والذي سيتولى مسؤولية الرئيس التنفيذي، وكاترينا بابالكسندري، من BP، والتي ستتولى مسؤولية رئيس الشؤون المالية. ويمتلك المسؤولان التنفيذيان خبرات واسعة في مجالات الطاقة.

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