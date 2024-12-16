توقعات بإبقاء بنك انجلترا سعر الفائدة من دون تغيير بعد ارتفاع



لندن (د ب أ)

من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة من دون تغيير في قراره القادم بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية عن نتيجة اجتماعهم القادم في 19 ديسمبر، حيث يعتقد معظم المحللين أنهم سيصوتون في صالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي في المملكة المتحدة عند 4.75%، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويؤثر سعر الفائدة الأساسي على مقدار ما تفرضه البنوك من رسوم على القروض والرهن العقاري، وقد تم الإبقاء عليه مرتفعاً في السنوات الأخيرة للحد من التضخم الجامح.

وكان التضخم قد انخفض إلى ما دون هدف البنك البالغ 2% في وقت سابق من العام، مما دفع البنك المركزي البريطاني إلى خفض أسعار الفائدة في أغسطس ونوفمبر.