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اقتصاد

تباطؤ وتيرة انكماش قطاع التصنيع في اليابان

تباطؤ وتيرة انكماش قطاع التصنيع في اليابان
16 ديسمبر 2024 17:10

 

طوكيو(د ب أ)
تباطأت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي بحسب بيانات جيبون بنك الصادرة اليوم الاثنين وذكر جيبون بنك أن مؤشر مديري مشتريات القطاع ارتفع خلال ديسمبر الحالي إلى 49.5 نقطة مقابل 49 نقطة خلال نوفمبر.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع.
في الوقت نفسه استمر تراجع الطلبيات الجديدة وبوتيرة أسرع من الشهر الماضي. وسجل إنتاج القطاع تراجعاً طفيفاً، حيث دعمت زيادة سعة طاقة القوى العاملة أقوى عملية تصفية للطلبات المتراكمة منذ مارس.
وظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مرتفعاً في ديسمبر، حيث كان معدل الزيادة هو الأكثر وضوحاً في أربعة أشهر. وقد أسهم هذا في أكبر ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ يوليو.
من ناحية أخرى أشار تقرير جيبون بنك إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 50.5 نقطة خلال الشهر الماضي. جاء ارتفاع المؤشر مدعوما بارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة، حيث بلغ النمو أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وفي المقابل، قام مقدمو الخدمات بتعيين عمال إضافيين للتعامل مع أعباء العمل المستمرة والحد من تراكم الأعمال المؤجلة.

اقتصاد اليابان
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