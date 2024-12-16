الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطان بن حمدان بن زايد يفتتح فرعاً جديداً لـ«الإمارات دبي الوطني» في العين

سلطان بن حمدان بن زايد يفتتح فرعاً جديداً لـ«الإمارات دبي الوطني» في العين
16 ديسمبر 2024 17:12

العين (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، فرعاً جديداً ومركز عمليات، يتبعان لبنك الإمارات دبي الوطني وذلك في «العين سكوير» بمحيط استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

واطلع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان على آلية العمل بالفرع والمركز اللذين دشنا بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن مبادرة «نافس»، وتماشياً مع خطة البنك لتوسيع أعماله في مدينة العين وتعزيز استراتيجية التوطين التي ظل ينتهجها منذ تأسيسه.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بالمبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الكوادر الوطنية وتوسيع حضوره في مدينة العين.

كما أشاد بمزايا الفرع الجديد الذي صُمّم بالتوافق مع شهادة «LEED» للطاقة والبيئة، وذلك لتقديم خدمات مصرفية متنوعة تشمل التمويل التجاري، والامتثال المصرفي، والحسابات المصرفية للأعمال، وخدمات الائتمان بالإضافة إلى آلية التشغيل التي ستمكن البنك من معالجة أكثر من 350 ألف معاملة سنوياً عند تشغيله بكامل طاقته.

ويضم المركز الجديد حالياً 109 من الموظفات والموظفين المواطنين، وهناك خطة لزيادة العدد إلى 400 موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعكس التزام البنك بتمكين الكوادر الوطنية الشابة.

ويأتي افتتاح الفرع ومركز العمليات في إطار خطة البنك التوسعية في مدينة العين، حيث يبلغ حالياً عدد فروع البنك في المدينة خمسة، منها فرعان لبنك الإمارات دبي الوطني وثلاثة أفرع للإمارات الإسلامي. وأكدت إدارة بنك الإمارات دبي الوطني التزامها بتحقيق نسبة تمثيل تبلغ 45% لمواطني الدولة ضمن القوى العاملة بحلول عام 2026، ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة عمل مزدهرة تتيح التطور المهني والشخصي للموظفين، مع التركيز على تمكين الجيل المقبل من الكوادر الإماراتية.
 

بنك الإمارات دبي الوطني
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
أندريا فانيك، المصابة بكوفيد طويل الأمد
الترفيه
كوفيد طويل الأمد لا يزال يعطّل حياة الكثيرين
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©