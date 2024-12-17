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اقتصاد

"العربية للطيران" تضيف سوتشي إلى شبكة وجهاتها في روسيا

"العربية للطيران" تضيف سوتشي إلى شبكة وجهاتها في روسيا
17 ديسمبر 2024 13:30

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق وجهتها الجديدة التي تربط بين الشارقة وسوتشي في روسيا.

وستنطلق الرحلات المباشرة الجديدة بين مطاري الشارقة وسوتشي الدوليين، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 يونيو 2025.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن إطلاق رحلات مباشرة إلى الوجهة الجديدة سوتشي، خطوة تهدف إلى توسيع نطاق رحلات الشركة المسيّرة إلى روسيا وترسيخ العلاقات القوية التي تربط بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن هذه الوجهة الجديدة تعكس التزام الشركة بتزويد عملائها بخيارات سفر أوسع فضلا عن المساهمة في نمو السياحة والتجارة بين البلدين مع التطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتها الجديدة إلى سوتشي.

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وتُعدّ سوتشي المدينة الروسية السادسة التي تسيّر "العربية للطيران" رحلاتها المباشرة إليها من الشارقة، وذلك بعد موسكو وكازان وسمارا وأوفا ويكاترينبورغ ، فيما تسيّر الشركة أيضاً رحلات مباشرة من دولة الإمارات إلى روسيا، بما في ذلك رحلاتها بين رأس الخيمة وموسكو وكذلك بين أبوظبي ويكاترينبورغ.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام "العربية للطيران" بتوسيع شبكة الربط بين دولة الإمارات وروسيا وتعزيز السياحة والتجارة والتبادل الثقافي بين البلدين.

المصدر: وام
العربية للطيران
روسيا
سوتشي
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