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المؤشر نيكاي يتخلى عن مكاسبه المبكرة ويغلق منخفضاً

المؤشر نيكاي يتخلى عن مكاسبه المبكرة ويغلق منخفضاً
17 ديسمبر 2024 13:36

 

طوكيو(رويترز)
تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب حققها في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ليغلق منخفضاً، وسط حالة من الحذر قبيل قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.
وانخفض نيكي 0.24% ليغلق عند 39364.68 نقطة. وكان قد صعد 0.86% في وقت سابق من الجلسة مدعوماً بمكاسب سجلها المؤشر ناسداك الأميركي مساء.
وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 9.3%. ويميل سهم الشركة للتحرك مواكبة لحركة أسهم شركات صناعة الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.37% إلى 2728.2 نقطة.
وأغلق ناسداك على ارتفاع قياسي أمس الاثنين، كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع دراسة المستثمرين لأحدث البيانات الاقتصادية، والتطلع في الوقت نفسه للإعلان الأخير لهذا العام للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمعرفة مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
ويختتم المركزي الأميركي اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد على مدى يومين، غداً الأربعاء.
ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 4.42% بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن الشركة التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة ستستثمر 100 مليار دولار في الولايات المتحدة في الأعوام الأربعة المقبلة.
وقفز سهم زوجيروشي المصنعة للأدوات المنزلية 16.6%، بعد أن رفعت الشركة تقديراتها للأرباح التشغيلية السنوية حتى نوفمبر.

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