استطلاع: المستهلكون في ألمانيا يعتزمون تقليص نفقاتهم العام المقبل

ميونيخ (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في ألمانيا يرغبون في تجنب عمليات الشراء غير الضرورية بشكل أكبر في العام المقبل.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية «أليكس بارتنرز»، يعتزم 35% من الألمان تقليص النفقات، خاصة على أنشطة أوقات الفراغ والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية.

كما يخطط 37% لتقليص الإنفاق على الترفيه خارج المنزل، ويعتزم 54% من الألمان تقليل زيارات المطاعم.

وفي المقابل، يعتزم نحو 25% من الألمان زيادة إنفاقهم على السفر والعطلات العام المقبل.

وقالت مديرة الشركة، نوردال كافاديني: «العديد من تجار التجزئة في موقف متأزم، ويجذبون العملاء بزيادة الخصومات بصورة مستمرة، ويجبرون بذلك تجاراً آخرين على اتباع النهج نفسه».