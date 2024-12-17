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اقتصاد

استطلاع: المستهلكون في ألمانيا يعتزمون تقليص نفقاتهم العام المقبل

متسوقون يقفون في طابور أمام متجر في برلين (أرشيفية)
17 ديسمبر 2024 13:43

 

ميونيخ (د ب أ)
كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في ألمانيا يرغبون في تجنب عمليات الشراء غير الضرورية بشكل أكبر في العام المقبل.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية «أليكس بارتنرز»، يعتزم 35% من الألمان تقليص النفقات، خاصة على أنشطة أوقات الفراغ والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية.
كما يخطط 37% لتقليص الإنفاق على الترفيه خارج المنزل، ويعتزم 54% من الألمان تقليل زيارات المطاعم.
وفي المقابل، يعتزم نحو 25% من الألمان زيادة إنفاقهم على السفر والعطلات العام المقبل.
وقالت مديرة الشركة، نوردال كافاديني: «العديد من تجار التجزئة في موقف متأزم، ويجذبون العملاء بزيادة الخصومات بصورة مستمرة، ويجبرون بذلك تجاراً آخرين على اتباع النهج نفسه».

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