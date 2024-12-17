«علي بابا» تتوقع خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار من بيع متاجر «إنتايم» بالصين



بكين(د ب أ)

قالت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا»، اليوم الثلاثاء، إن بيع سلسلة متاجر «إنتايم» متعددة الأقسام سينتج عنه خسائر بقيمة تعادل 1.3 مليار دولار.

وأعلنت شركة التسويق عبر الإنترنت، عن اتفاقها على بيع سلسلة متاجر «إنتايم» في الصين إلى كونسورتيوم تقوده مجموعة «يونجور» للمنسوجات والملابس، من خلال صفقة تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يوان، أو مليار دولار.

وتتوقع «علي بابا»، التي تمتلك حاليا حصة نسبتها 99% من شركة «إنتايم»، تسجيل خسائر بنحو 9.3 مليار يوان، أو 1.3 مليار دولار، كنتيجة لعملية البيع المقررة.

وقد أفادت تقارير بأن الخطوة تأتي تماشيا مع خطة «علي بابا» للابتعاد عن تجارة التجزئة بعيدا عن الإنترنت، والتركيز على أعمالها للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية الأساسية.