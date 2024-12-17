5.49 % نمو إنتاج «كهرباء ومياه دبي» من الطاقة

دبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 45.14 تيراوات ساعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة وقدرها 5.49%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بمواكبة زيادة الطلب المطرد على الكهرباء والمياه ونمو عدد السكان والزوار في دبي، وتعزيز الأداء الاقتصادي القوي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل ورؤية (نحن الإمارات 2031). ولا ندخر جهداً لتطوير بنيتنا التحتية القوية والرائدة ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع، بما يدعم التوسع الكبير الذي تشهده الإمارة، ويرسخ مكانتنا العالمية، ويدعم نجاحنا في مواصلة توفير خدماتنا، وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة والاستدامة. وقد بلغت القدرة الإنتاجية للهيئة 16.779 جيجاوات من الكهرباء، وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 17% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة خلال هذه الفترة. وتعمل الهيئة على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد».