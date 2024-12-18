اكتشفوا عروض ناتوزي إيطاليا: مجموعة "أفضل الصفقات" خلال مهرجان دبي للتسوق

اكتشف روعة التصميم الإيطالي! ناتوزي إيطاليا تقدم لك مجموعة حصرية من قطع الأثاث الفاخرة ضمن عروض "أفضل الصفقات" خلال مهرجان دبي للتسوق. كل قطعة هي تحفة فنية تعكس حرفية الإيطاليين وتضفي لمسة من الرقي على منزلك. استمتع بالراحة والأناقة بأسعار مميزة حتى 2 فبراير 2025.

أبرز ما يميز العرض:







سرير كالا





مستوحى من المناظر البحرية الخلابة، يعيد سرير كالا من تصميم كلاوديو بلليني تجسيد الفخامة في غرفة النوم بأناقة رأس السرير الناعمة وتفاصيل الخياطة الدقيقة التي تمنحه لمسة من الرقي والكمال ويجعله تصميمه الفريد قطعة مركزية مذهلة لأي مساحة.





سرير فانيس











تحفة فنية معاصرة تجمع بين الرقي والابتكار، يقدم سرير فانيس تجربة نوم لا تُضاهى حيث يتميز برأس سرير مائل أنيق يوفر وضعية قراءة مثالية، وأقدام معدنية مصقولة تعكس الأناقة، وآلية تخزين ذكية تضاعف من مساحة الغرفة. يتمتع سرير فانيس بتصميمه الفريد الذي يجعل منه قطعة فنية مميزة.











سرير ديامنتي

يعد سرير ديامنتي تحفة فنية من تصميم الثنائي المبدع مانزوني وتابيناسي ، يتميز السرير برأس منحني أنيق بخياطة حرفية دقيقة، وأرجل مطلية طويلة حيث يجسد رؤيتهم الفريدة في دمج الأناقة الراقية مع التصميم المعاصر.









أريكة ديب







من إبداع نيكا زوبانك، تتألق الأريكة بتصميمها المبتكر المستوحى من حركة الأمواج، مما يضفي عليها لمسة من الفخامة والراحة حيث تجمع التكوينات المعيارية القابلة للتخصيص والخطوط الانسيابية، لتقدم تجربة استرخاء فاخرة في أجواء بحرية هادئة.











أريكة سيجال











استمتع براحة لا تضاهى مع أريكة سيجال المستوحاة من تقاليد ناتوزي في صناعة الأثاث المريح. تتميز الأريكة بمساند أذرع مطوية ومساند رأس قابلة للتعديل وآلية استلقاء كهربائية تتيح لك الاسترخاء التام بلمسة زر واحدة، لتجربة استرخاء شخصية لا تُنسى.

أريكة اوبلو













تتميز أريكة اوبلو بتصميم أنيق وعصري من إبداع موريتسيو مانزوني، تجمع الأريكة بين اللمسات المعدنية الفاخرة والمرونة المعيارية، مما يجعلها قطعة مركزية مثالية في أي مساحة معيشية. تصميمها المبتكر يضمن سهولة تكييفها لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات.





أريكة ايزي











استمتع براحة فائقة ومرونة لا مثيل لها مع أريكة ايزي حيث تتميز بآلية تحويل مبتكرة تسهل تحويلها إلى سرير مريح دون أي مجهود. تصميمها الأنيق بالخطوط الدائرية يضفي لمسة من الرقي على أي مساحة.

أريكة سيمبل









من ابتكار مركز تصميم ناتوزي ، تأتي أريكة سيمبل لتلبية احتياجات المساحات المعاصرة. تتميز بتصميمها العملي الذي يتيح تحويلها بسهولة من أريكة إلى سرير، مما يجعلها قطعة أثاث متعددة الاستخدامات لا غنى عنها.

لا تفوت فرصة تجربة الراحة التي لا تضاهى مع ناتوزي ايطاليا.







تتواجد صالات عرض ناتوزي في الإمارات العربية المتحدة في:







ناتوزي، شارع الشيخ زايد بين التقاطع الثاني والثالث، دبي







ناتوزي، بالقرب من جسر آل مكتوم، طريق أم هرير، دبي







ناتوزي ذا غاليريا، جزيرة المارية، أبو ظبي







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