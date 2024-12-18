استقرار أسعار الذهب

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر اليوم الأربعاء مع تركيز الأسواق على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتوقعاته لعام 2025 في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2642.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2657.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.36 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 932.76 دولار، وتراجع البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 928.90 دولار.