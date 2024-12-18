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بوينج تستأنف إنتاج الطائرات عريضة البدن 767 و777

طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9
18 ديسمبر 2024 15:11

 

واشنطن (رويترز) 
قالت شركة بوينج إنها استأنفت إنتاج جميع برامج الطائرات التي توقفت بسبب إضراب عمالي بمواقعها في شمال غرب الولايات المتحدة.
وأكدت شركة صناعة الطائرات الأسبوع الماضي أنها استأنفت إنتاج طائرتها الأكثر مبيعاً 737 ماكس في أوائل ديسمبر، بعد نحو شهر من انتهاء إضراب دام سبعة أسابيع، شارك فيه 33 ألف عامل. 
وقالت إنها استأنفت الآن برامج الطائرات ذات البدن العريض في إيفريت بولاية واشنطن التي تأثرت بالإضراب.وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة بوينج للطائرات التجارية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، الثلاثاء، إن الشركة استأنفت الآن الإنتاج عبر برامج طائرات 737 و767 و777/777 إكس.
وأضافت، «أخذنا الوقت الكافي لضمان حصول جميع زملائنا في فريق التصنيع على التدريب والتصديقات، مع وضع المخزون عند المستويات المثلى للإنتاج السلس».
وكانت بوينج قالت الأسبوع الماضي، إنها لم تسلم سوى 13 طائرة تجارية في نوفمبر، أي أقل من ربع الطائرات البالغ عددها 56، والتي سلمتها للعملاء قبل 12 شهراً.
وانخفضت عمليات التسليم من 14 في أكتوبر، عندما توقف معظم إنتاج طائرات الشركة، خلال إضراب دام سبعة أسابيع نظمه 33 ألف عامل، وانتهى في الخامس من نوفمبر.
وقال رئيس إدارة الطيران الاتحادية، مايك ويتاكر لرويترز هذا الشهر، إنه سعيد لأن بوينج تستأنف الإنتاج ببطء وأمان. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستكثف الرقابة مع استئناف بوينج للإنتاج.
ووضع ويتاكر لبوينج حداً أقصى للإنتاج عند 38 طائرة 737 ماكس شهرياً في يناير، بعد انفصال باب طائرة 737 ماكس 9 التابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الجو في بداية العام الجاري، ما كشف عن مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة في بوينج. وهو يخطط لاجتماع آخر مع الشركة في يناير المقبل، لمناقشة الإنتاج.

بوينج
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