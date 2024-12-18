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اقتصاد

ارتفاع إيجارات المساكن في ألمانيا 4% خلال 2024

ألمانيا تخصص 200 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا
18 ديسمبر 2024 15:14

برلين  (د ب أ)
أظهرت دراسة اقتصادية للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) ارتفاع إيجارات المساكن في الكثير من المدن الألمانية مرة أخرى، خلال العام الحالي، في حين تراجعت أسعار أراضي البناء والمساكن المنفصلة والشقق المملوكة لسكانها. 
وبحسب الدراسة، فإن الإيجارات ارتفعت، خلال العام الحالي، بنسبة 4%، في حين زادت الإيجارات، مقارنة بمستواها في عام 2010 بنسبة 64%. 
في الوقت نفسه، شهد المشترون للشقق، وبعض مشتريي العقارات الأخرى انخفاض الأسعار بنسبة 5%، وفقاً لما ذكره معهد دي.آي.دبليو، استناداً إلى تحليل بيانات معاملات الشراء والإيجار من أكثر من 150 مدينة ألمانية من جمعية العقارات.  
كما شمل التحليل البلدات الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف من السكان وحتى المدن الكبرى. 
في الوقت نفسه، زادت أسعار شراء المساكن منذ منتصف العام الحالي بحسب كونستانتين كولوديلين ومالته رايت، المحللين الاقتصاديين  في معهد دي.آي.دبليو. 
وتراجعت نسبة الوحدات الخالية  إلى 2.5% في المتوسط منذ 2022، كما تراجعت بنسبة أكبر في المدن الأكبر. وبالنسبة لبرلين على سبيل المثال بلغت نسبة الوحدات الخالية 1%.  

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