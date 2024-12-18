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اقتصاد

نيكاي يتراجع قبيل قرارات الفائدة في اليابان وأميركا

مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى خلال 6 أشهر
18 ديسمبر 2024 15:18


طوكيو (رويترز) 
هبط المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، في حين عززت أنباء عن اندماج بين هوندا ونيسان أسهم السيارات.وأغلق نيكاي على انخفاض 0.72 بالمئة عند 39081.71 نقطة.
وبدد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مكاسبه المبكرة ليهبط 0.31 بالمئة إلى 2719.87 نقطة، رغم صعود قطاع السيارات 1.5 بالمئة، وسط توقعات بتغييرات في القطاع.
وذكر مصدران أن شركتي هوندا موتور ونيسان موتور تجريان محادثات لتعزيز العلاقات، بما في ذلك اندماج محتمل. وهذا هو أوضح مؤشر حتى الآن على كيف تجري إعادة تشكيل صناعة السيارات اليابانية بسبب التحديات من تسلا والمنافسين الصينيين، بعدما كانت تبدو مهيمنة ذات يوم.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية: «أثار التقرير التوقعات بأن تبدأ شركتا صناعة السيارات عملية اندماج، مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم شركات السيارات».
وأضاف: «لم تتوقع السوق أن يتم التقارب بين نيسان وهوندا مبكراً هكذا. والآن يتوقع المستثمرون أن تكون شركات صناعة السيارات الأقل قدرة على المنافسة، مثل مازدا، هدفا للاستحواذ».
وقفز سهم نيسان 23.7 بالمئة، في حين هبط سهم هوندا ثلاثة بالمئة. وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 19.65 بالمئة، وكسب سهم مازدا موتور 5.54 بالمئة.
وتراجعت الأسهم الأميركية خلال الليل، وانخفض المؤشر داو جونز للجلسة التاسعة على التوالي، مع توخي المستثمرين الحذر قبل إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آخر قراراته لأسعار الفائدة لهذا العام، بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن إنفاق المستهلكين ما زال قوياً.
من المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماعه بشأن السياسات غداً الخميس، ويعلن قراره بعد ساعات فقط من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

 

 

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