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«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الإسلامي» يتمّان صفقة بـ 140 مليون جنيه استرليني بلندن

«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الإسلامي» يتمّان صفقة بـ 140 مليون جنيه استرليني بلندن
18 ديسمبر 2024 17:09

 

أبوظبي، دبي (الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، إتمام صفقة تمويل بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني لمشروع مخصص لإسكان الطلبة في وسط لندن.
وتمثل هذه الصفقة التي جاءت قيمتها منصافة بين المؤسستين، التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاع المصرف الإماراتي بما يعزز حضوره في أسواق دولية رئيسة.
وبموجب الصفقة، سيتم تمويل مشروع «بادينغتون سيتي فيو» الذي يتألف من 353 غرفة نوم، غرب لندن، ما يوفر خيارًا متميزًا للطلبة الباحثين عن سكن في العاصمة.
وكان المطور العقاري «يونيون بروبارتي»قد استحواذ على العقار، المعروف سابقًا باسم «ليليان بينشن هول» في عام 2022 من جامعة لندن.
وقال كارلو دي فوس، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: سعداء بدعم بهذه الصفقة التمويلية التي تؤكد قدرتنا على تقديم حلول تسهيلات مالية استراتيجية وفق النموذج الإسلامي أو التقليدي لعملاء دوليين. كما تعكس هذه الصفقة تركيزنا على الأصول عالية الجودة ذات الدخل المستقر، وهي الصفقة التي تدعم استراتيجيتنا للعمل مع شركاء لهم مكانتهم الراسخة مثل «يونيون بروبارتي»، وبما يدعم أيضًا خططنا لتوسيع حضورنا في الأسواق الدولية الرئيسة.
وبدوره قال بول ميسفيلد، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة: فخورون باتمام هذه الصفقة المهمة إلى جانب شركة «يونيون بروبارتي»، وشركائنا في بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تؤكد هذه الصفقة التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع شركاء ماليين موثوقين. 

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