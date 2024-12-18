قمة «AIM» تفتح باب المشاركة في مسابقة الشركات الناشئة الإقليمية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لقمة «AIM» للاستثمار، فتح باب المشاركة في مسابقة الشركات الناشئة الإقليمية لعام 2025، لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وتعزيز الابتكار والإبداع.

وتدعو اللجنة المنظمة جميع المهتمين من الشركات الناشئة لتقديم طلبات المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني https://startup.aimcongress.com/startup/pitch، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 15 فبراير 2025.

وتستهدف الجائزة دعم الشركات الناشئة في مرحلتي التمويل الأولي ومرحلة السلسلة «أ»، حيث تفتح أبواب المنافسة أمام رواد الأعمال من ثماني مناطق رئيسية تشمل، أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والهند. ويخوض الفائزون في هذه المراحل، جولات التصفيات النهائية خلال قمة «AIM» للاستثمار 2025، حيث ستتاح لهم فرصة استعراض أفكارهم وابتكاراتهم أمام نخبة من المستثمرين البارزين وقادة الصناعة وصناع القرار العالميين.

ويحظى الفائزون في الجولات النهائية باستثمار مضمون، ما يمنحهم الدعم اللازم لتوسيع أعمالهم وتطوير شركاتهم الناشئة.

وتقدم قمة «AIM» للاستثمار جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 ألف دولار، وهو ما يعكس التزام القمة بتعزيز ريادة الأعمال على المستوى العالمي، مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة وربطها بفرص استراتيجية للنمو والتوسع.

وقال وليد فرغل، مدير عام قمة AIM للاستثمار: تهدف هذه المسابقة إلى تحقيق رسالتنا المتمثلة في تمكين الشركات الناشئة، عبر تزويدها بالموارد اللازمة، وربطها بشبكات المستثمرين، وفتح آفاق واسعة أمام فرص استثمارية جديدة. نحن متحمسون لاستقبال رواد الأعمال المبتكرين من جميع أنحاء العالم في نسخة هذا العام، ونتطلع إلى رؤية الأفكار الرائدة التي ستُحدث فرقاً في المشهد العالمي لريادة الأعمال.

ويتم تنظيم فعاليات الدورة الـ 14 من قمة AIM للاستثمار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.

وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.