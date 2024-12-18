تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» وبنك التصدير والاستيراد الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)



وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوطيد العلاقات الثنائية بين عاصمة دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقع الاتفاقية كل من بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وريتا جو لويس، رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، الذي عقد بأبوظبي مؤخراً.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الأميركي على تعزيز العلاقات التجارية القوية بين أبوظبي والولايات المتحدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام عبر تعزيز التعاون التجاري، بالإضافة إلى تسهيل تمويل التجارة ودعم الصادرات، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية ونموها. كما تتضمن الاتفاقية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التركيز على شركات سيدات الأعمال.

ويشكل توقيع الاتفاقية خطوة مهمة في جهود تسهيل استيراد وتصدير المواد الخام والخدمات والتكنولوجيا، وخاصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد أبوظبي والولايات المتحدة مثل الطاقة والمعادن النادرة والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حلول الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وأنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز سلاسل توريد المعادن النادرة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة فائقة السرعة.

وستركز الاتفاقية في قطاع الاتصالات على دعم تطوير شبكات الجيل الخامس، في حين تستهدف تكريس التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية لتعزيز أنظمة قطاع النقل.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: تعكس الاتفاقية التزام أبوظبي بعقد شراكات عالمية مثمرة تدعم الابتكار، وتعزز النمو والازدهار، وتمكن هذه الاتفاقية الشركات الأميركية من المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية، كما ستتعزز فرص النمو الاقتصادي في أبوظبي والولايات المتحدة، وسنواصل العمل المشترك لتمكين المستثمرين والشركات من تحقيق التوسع على المستوى العالمي، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وبدورها، قالت ريتا جو لويس، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي: نفخر بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز التعاون في التجارة والابتكار، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات نحو 24 مليار دولار في عام 2023، وسيسهم تعاوننا مكتب أبوظبي للاستثمار في تسهيل وصول الشركات الأميركية إلى سوق الشرق الأوسط من خلال أبوظبي، الوجهة العالمية للاستثمار والابتكار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحقيق مكتسبات اقتصادية وتجارية لكل من الولايات المتحدة وأبوظبي.





