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اقتصاد

رصيد "المصرف المركزي" من الذهب يقفز 27.7% في 9 أشهر

المصرف المركزي
18 ديسمبر 2024 20:00


أبوظبي (وام)
تخطى رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفع بنحو 5.3% على أساس شهري أي بواقع 1.164 مليار درهم ليصل إلى 23.185 مليار درهم مقارنة بـ22.021 مليار درهم نهاية أغسطس السابق، فيما نما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة تجاوزت 3% لتصل إلى أكثر من 1.083 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي، منها 781.528 مليار درهم مليار بالعملة المحلية.
وبلغت قيمة الودائع الإدخارية 304.534 مليار درهم منها نحو 256.6 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 888.473 مليار درهم منها نحو 542.6 بالعملة المحلية. وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، على أساس شهري إلى 1.317 تريليون درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.305 تريليون درهم نهاية أغسطس السابق، فيما بلغت نسبة الارتفاع منذ بداية العام الجاري نحو 15% وذلك مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي.
كما أظهرت النشرة الإحصائية، ارتفاع عدد موظفي البنوك في الإمارات إلى 38 ألفاً و572 موظفاً نهاية الربع الثالث من العام الجاري من 37 ألفاً و811 موظفاً نهاية يونيو الماضي، ومن مستواه عند 38 ألفاً و168 موظفاً نهاية العام الماضي. ويعمل 32 ألفاً و276 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و6 آلاف و296 موظفاً لدى البنوك الأجنبية كما في نهاية سبتمبر من العام الجاري.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS»، لتتجاوز 14.338 تريليون درهم خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.
وتوزعت التحويلات عبر النظام بنحو 9 تريليونات درهم نفذتها البنوك، و5.3 تريليون درهم نفذها المتعاملون.
وتجاوزت قيمة تحويلات البنوك خلال سبتمبر وحده 998.18 مليار درهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 593.2 مليار درهم.وأظهرت إحصائية العمليات المصرفية أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت 979.77 مليار درهم على أكثر من 16.728 مليون شيك خلال 9 أشهر.
وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر نحو 151.97 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لدى المركزي نحو 140.83 مليار درهم.

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