الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المصرف المركزي» يخفض سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس

المصرف المركزي الإماراتي
18 ديسمبر 2024 23:22

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
4.4 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات نهاية سبتمبر


قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.65% إلى 4.40%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 19 ديسمبر.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
جمعية الإمارات الخيرية تطلق حملة «دفء»
علوم الدار
جمعية الإمارات الخيرية تطلق حملة «دفء»
19 ديسمبر 2024
«الإمارات للإفتاء الشرعي»: بناء الوعي الإفتائي المتبصر ضرورة لتحقيق الأمن الفكري
علوم الدار
«الإمارات للإفتاء الشرعي»: بناء الوعي الإفتائي المتبصر ضرورة لتحقيق الأمن الفكري
19 ديسمبر 2024
«سامسونج» تعزز تجربة المستخدم بتقنية مبتكرة
الترفيه
«سامسونج» تعزز تجربة المستخدم بتقنية مبتكرة
19 ديسمبر 2024
انطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي
علوم الدار
انطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي
19 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©