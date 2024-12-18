«سياحة أبوظبي» السادسة عالمياً في التميز بإدارة الوجهات

رشا طبيلة (أبوظبي)

حصلت أبوظبي على شهادة UN Tourism QUEST، لتميزها في إدارة الوجهات، وذلك من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي أشادت بجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إدارة الوجهات والاستدامة والتنافسية.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أن «سياحة أبوظبي» أصبحت سادس منظمة لإدارة الوجهات في العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط تحصل على شهادة UN Tourism QUEST، وهي شهادة تؤكد تفانيها المستمر في التميز في الحوكمة، والالتزام بالاستدامة.

وحققت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نتائج عالية بشكل استثنائي في ثلاثة مجالات رئيسة لتقييم الشهادة، بعد تلقي 120 ساعة من جلسات بناء القدرات التي قدمتها أكاديمية «الأمم المتحدة للسياحة»، والتي تضمنت دورات حول، السياحة المستدامة، والحوكمة من أجل السياحة المستدامة، والجودة والقدرة التنافسية، وممارسات السياحة المستدامة لإدارة الوجهات.

وتم استكمال هذه الدورات بثماني جلسات تدريبية فردية لمسؤولي دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتعزيز فهمهم لمعايير ومؤشرات تقييم UN Tourism QUEST.

وتعد شهادة QUEST مثالاً على العمل الرائد الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مجال معايير السياحة لتحسين إدارة الوجهات والحوكمة، وتسلط الضوء على أهمية ونجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، فضلاً عن التعاون في الحوكمة المؤسسية.

وتعد هذه الشهادة صالحة لمدة أربع سنوات مع إمكانية التجديد.

وتهدف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من خلال استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 بالزيادة عدد الزوار الذي بلغ نحو 24 مليون زائر في عام 2023 ليصبح 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030، أي بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، إضافة إلى زيادة نسبة مساهمة قطاعي السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من 49 مليار درهم تقريباً في عام 2023 إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.

وبحسب آخر بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، استقطبت فنادق إمارة أبوظبي 4.3 مليون نزيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 4 ملايين نزيل، خلال الفترة نفسها من عام 2019، وسجلت فنادق أبوظبي متوسط إشغال نسبته 77% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 70% في الفترة نفسها من العام الماضي.