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اقتصاد

سلطان بن أحمد القاسمي يزور دائرة النفط بالشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال اللقاء (وام)
19 ديسمبر 2024 01:00

الشارقة (وام)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، أن مشروعات الدائرة كافة، وبناءً على الموجهات العامة لمجلس الطاقة في اجتماعه الأخير، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، تسير بصورة متكاملة وفق الخطط المرسومة لها في دفع قطاع النفط بالإمارة نحو مزيد من التطور، ما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في عجلة الاقتصاد، وتحقيق الريادة عبر توفير الطاقة المستدامة والنظيفة، وذلك ضمن استراتيجية إمارة الشارقة في العمل على ترقية القطاعات التنموية كافة، والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، دائرة النفط بالشارقة، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وحاتم الموسى، مدير عام الدائرة، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وخميس عبد الله المزروعي، نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
واطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال لقائه المسؤولين في الدائرة والمؤسسة، على أبرز المشروعات الفنية والمتخصصة التي يجري العمل عليها في القطاعات الحيوية لقطاع النفط، حيث وجه سموه بالعمل على ملف التوطين بالدائرة، وتعزيز عمل الكوادر الوطنية فيها، وكذلك التنسيق والتكامل بين الدائرة والمؤسسات المختلفة، ما يسهم في تعزيز التعاون في المشروعات المختلفة، إذ تلعب الطاقة الدور المحوري في إنجاح جميع خطط التنمية.
وتعرف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال اللقاء، على الجهود المبذولة في الدائرة في عدد من المجالات الفنية والتقنية المتخصصة، إلى جانب قطاع الموارد البشرية والعمليات الإدارية والخطط المستقبلية لدفع الجهود الإدارية وتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن نطاق أعمال الدائرة ومشروعاتها المختلفة.
وهنأ سمو رئيس دائرة النفط، خميس المزروعي، على تكليفه بمهامه الجديدة ضمن طاقم الدائرة، متمنياً سموه له ولكل العاملين في الدائرة والمؤسسة، التوفيق والنجاح والإسهام في ترقية وتطوير الأداء.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
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