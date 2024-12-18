«موانئ دبي» تبدأ الأعمال الهندسية بميناء «ندايان» في السنغال بـ 1.2 مليار دولار



السنغال (وام)



أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وصول سفينة معدات الحفر «ويليم فان روبروك» إلى ميناء ندايان في جمهورية السنغال، ما يمثل انطلاق الأعمال الهندسية وبناء الهياكل لميناء ندايان الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يحوّل السنغال إلى مركز للتجارة العالمية.

وستقوم السفينة بتجريف قناة شحن بطول 5 كيلومترات، وهي خطوة أساسية في بناء هذا الميناء الحديث عالي القدرات والمصمم لرفع مستوى البنية التحتية للنشاط التجاري في السنغال. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع رصيفاً بطول 840 متراً وقناة بطول 5 كيلومترات قادرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم.

وستوفر الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة سعة كافية لمناولة نحو 1.2 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً سنوياً، كما ستضيف المرحلة الثانية رصيفاً آخر بطول 410 أمتار، مما يحوّل ندايان إلى مركز لوجستي في غرب أفريقيا.

ويعتمد ميناء ندايان على نجاح مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في ميناء داكار، الذي حقق نمواً في أحجام المناولة التي ارتفعت من 300 ألف حاوية نمطية قياس عشرين قدما في عام 2008 إلى 800 ألف حاوية في عام 2023.

وبعد اجتماع عقد مؤخراً مع معالي رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، التزام الشركة طويل الأمد تجاه السنغال. وأكد ابن سليم ثقته بإمكانات السنغال الاقتصادية ودعم طموحات الحكومة لتحقيق تقدم البلاد، مشيرا إلى أن ميناء ندايان سيعمل على ترقية مكانة السنغال وتحقيق التأثير الإيجابي على حركة التجارة عبر القارة الأفريقية.

وقال إن ميناء ندايان يمثل المرحلة التالية المتمثلة في تحوّل السنغال إلى مركز تجاري هام للمنطقة، حيث ستمتد خططنا إلى ما هو أبعد من الميناء، حيث سنقوم بتطوير منطقة اقتصادية بالقرب من الميناء ومطار بليز ديان الدولي، ومن المتوقع أن تخلق هذه المنطقة الاقتصادية فرص عمل جديدة.