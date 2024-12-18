«فيتش»: «أبوظبي الأول» ضمن أكثر 4 بنوك رائدة في المنطقة

حسونة الطيب (أبوظبي)

صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بنك أبوظبي الأول ضمن قائمة البنوك الأربعة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ذات الأهمية الاستراتيجية العالية والتي تتمتع بمراكز سوقية قوية وروابط وثيقة مع الحكومات، فضلاً عن دورها المؤثر في الاقتصاد المحلي.

وتضمنت القائمة التي أصدرتها «فيتش» أمس، والتي لا تتصل بمنهجية الوكالة في التصنيف الائتماني للبنوك، كلاً من بنك أبوظبي الأول المصنف بدرجة (-AA مستقر)، وبنك قطر الوطني (+A مستقر)، وبنك الكويت الوطني (+A مستقر)، وبنك مسقط (+BB مستقر).

ويؤكد تحليل «فيتش» تميز البنوك الخليجية الأربعة الرائدة بالتركيز الشديد، حيث تشكل الحكومة والكيانات ذات الصلة نحو 30% من ودائعها المصرفية، بجانب الدور المهم الذي تلعبه هذه البنوك في تنويع وتطور اقتصادات أسواقها المحلية، ما يمكنها من تلقيها دعماً سيادياً أكثر سخاءً في حال الضرورة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لأصول أبوظبي الأول تعادل 62% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب مسح الوكالة حتى نهاية عام 2023.

وبحسب الوكالة يتمتع بنك أبوظبي الأول بامتياز محلي قوي للغاية، مدعوماً بحصة سوقية تبلغ 25% من القروض وأكثر من 30% من ودائع القطاع المصرفي داخل الدولة.

وتشكل الحصص السيادية وحصص القطاع العام، نسبة مقدرة من ميزانية البنك، حيث تقدر إيداعاتهما بنحو 44% في عام 2022.

ونتيجة لذلك، يحتفظ البنك باحتياطات قوية من الأصول السائلة عالية الجودة، وفقاً لمعايير بازل 3، والتي غطت 50% من إجمالي ودائع العملاء في نهاية الربع الثالث من هذا عام 2024.

وتدعم مكانة البنك الرائدة وميزانيته العمومية عالية السيولة وتغطية السيولة القوية، درجة التمويل والسيولة (A)، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.