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ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
19 ديسمبر 2024 08:02

قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس إثر عمليات شراء لتغطية مراكز البيع بعد أن هوت إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة، في حين تنتظر السوق بيانات أميركية رئيسية بحثاً عن مزيد من الإشارات عن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مستقبلاً.

وبحلول الساعة 0251 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2607.88 دولار للأوقية، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعت 1.2 بالمئة إلى 2620.60 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 29.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة 924.65 دولار، وصعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 912.70 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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