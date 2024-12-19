شراكة بين «سياحة أبوظبي» و«تريب دوت كوم» لتعزيز السياحة الآسيوية بالإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اتفاقية شراكة مع مجموعة «تريب دوت كوم» لتحديد أطر التعاون بين الجانبين، وذلك تعزيزاً لمكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية مع التركيز على استقطاب مزيد من الزوار من الصين وجمهورية كوريا، وتشجيعهم على تمضية عطلات أطول في الإمارة.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة الشركاء العالميين ﻟ «تريب دوت كوم 2024» التي عقدت أمس في مركز «أدنيك أبوظبي» بحضور ما يزيد على 2000 من أبرز وكلاء السفر والجهات المعنية لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي وبناء منظومة داعمة لنمو القطاع السياحي.

وتضم «تريب دوت كوم»، المنصة المتكاملة لخدمات السفر والسياحة، أكثر من 1.7 مليون من خيارات الفنادق والرحلات الجوية من 600 شركة طيران تغطي 220 دولة ومنطقة حول العالم.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في إطار هذه الشراكة، التعاون مع «تريب دوت كوم» لتوفير تجارب وبرامج وجولات استثنائية في أبرز معالم الإمارة إلى جانب تنفيذ حملات تسويقية مكثفة تضع أبوظبي محط أنظار الجمهور المستهدف في الصين وكوريا الجنوبية.

ويغطي التعاون بين الجانبين إطلاق مبادرات للترويج لمعالم الجذب والمنتجعات في أبوظبي على منصات «تريب دوت كوم»، إضافة إلى التعريف بأجندة فعالياتها، وتطوير برامج جولات ورحلات أفواج سياحية لعدة أيام إلى الإمارة.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن التعاون مع مجموعة «تريب دوت كوم» يدفع الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن المبادرة تعكس الالتزام ببناء شراكات استراتيجية تُسهم في تقديم تجاربنا وعروضنا في الأسواق الدولية الرئيسية.

وأعرب عن ثقته بأن شبكة مجموعة «تريب دوت كوم» الكبيرة ستمهد الطريق أمام الدائرة لتوفير كافة أوجه الدعم لشركائها، وستمنح الدائرة منصة دولية لاستعراض ما تتميز به أبوظبي من مقومات سياحية وثقافية فريدة تضعها في صدارة قائمة أمنيات المسافرين من جميع أرجاء العالم.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لتركيز دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على أسواق النمو الواعدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية 2030.

واستضافت الدائرة مؤخراً الدورة الأولى من سوق السفر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى افتتاح مكتبها التمثيلي في جمهورية كوريا، بينما تستعد حالياً لتدشين مكتب جديد في اليابان.

وقالت جين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريب دوت كوم»، إن أبوظبي تتميز بتراثها الثقافي الغني، وجمالها الطبيعي الخلاب، ومعالمها السياحية الرائعة، ما يجعلها وجهة متكاملة تلبي تطلعات الجميع.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في هذه الشراكة، التي تشهد إطلاق مبادرات ترويجية وتطوير برامج وعروض وجولات متنوعة، مع التطلع إلى تشجيع مزيد من الزوار على اكتشاف أفضل ما تقدمه الإمارة من تجارب مذهلة.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قد عقدت مطلع ديسمبر الجاري شراكة مع منصة السفر الإلكترونية «أجودا»، كما وقعت تسعة برامج تسويقية مشتركة خلال سوق السفر العالمي 2024، من بينها شراكة مع «ميك ماي تريب»، المشغل الهندي الرائد في مجال السفر.

وتدعم هذه الشراكات أهداف الدائرة الرامية إلى استقطاب 39.3 مليون زائر إلى الإمارة بحلول عام 2030.