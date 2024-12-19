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اقتصاد

«الاتحاد للشحن» تطلق رحلات أسبوعية إلى باريس

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19 ديسمبر 2024 18:24


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن توسيع شبكة الشحن الجوي الخاصة بالشركة من خلال إطلاق رحلات شحن أسبوعية إلى مطار باريس شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس.
وتتوفر الخدمة اعتباراً من 7 يناير 2025 وتتضمن رحلة أسبوعية تزيد سعة الشحن بأكثر من 100 طن في السوق.
وتعتبر باريس الوجهة الثانية عشرة ضمن شبكة طائرات الشحن، مما يعكس التزام الاتحاد للشحن بتوسيع عملياتها وشبكة عملائها حول العالم لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
وقال ستانيسلاس برون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: يُعتبر توسيع شبكة الشحن الجوي من خلال إطلاق رحلات شحن أسبوعية إلى باريس خطوة استراتيجية مهمة تسهم في توسيع تواجد الشركة في أوروبا، ودعم الطلب المتزايد على منتجاتنا المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والمنتجات سريعة التلف، وتواصل الشركة تقديم حلول موثوقة ومخصصة وتعزيز الاتصال لشركائها وعملائها في جميع أنحاء العالم.
ويعكس إطلاق خدمة الشحن الجوي بين باريس وأبوظبي التزام الاتحاد للشحن بتقديم حلول موثوقة تركز على تلبية احتياجات العملاء. كما تسهم جهود توسيع شبكة الشحن الجوي وزيادة السعة التشغيلية في توفير روابط فعالة وسلسة مع الأسواق العالمية الرئيسية، مما يمكّن الشركات من تحقيق أهدافها بثقة.

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