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اقتصاد

«الطيران المدني» تناقش التحديات البيئية بالقطاع

شعار الهيئة العامة للطيران المدني
19 ديسمبر 2024 18:44


أبوظبي (الاتحاد)
اختتم الفريق الوطني لحماية البيئة في الطيران المدني في دولة الإمارات اجتماعاته السنوية الدورية لعام 2024، برئاسة المهندسة مريم البلوشي، مدير أول الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة أعضاء الفريق من الجهات المعنية. كما حضر الاجتماع ممثلون من شركات الطيران الوطنية، شركة أدنوك، ومطارات الدولة.
ناقش الفريق الوطني أهم المستجدات في الساحة الدولية، بما في ذلك التحضير للاجتماعات القادمة للجنة المعنية بحماية البيئة في الطيران المدني التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، ومدى تأثير عدد من القرارات القادمة على مستقبل قطاع الطيران من شركات ومطارات.
كما قدم المختصون والقادة الذين يمثلون الدولة في مختلف فرق عمل اللجنة أهم المخرجات التي ستطرح في اجتماعات شهر فبراير المقبل تمهيداً لأخذ القرارات النهائية فيها، استعداداً لطرحها في الجمعية العمومية القادمة في نهاية شهر سبتمبر 2024.
وقالت المهندسة مريم البلوشي: يأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية، حيث يشهد قطاع الطيران المدني تحديات بيئية متزايدة تتطلب استجابة سريعة وفعالة، نحن ملتزمون بتطوير حلول مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل آمن ومستدام لصناعة الطيران، ومن خلال هذا التعاون المستمر مع الجهات المعنية، نسعى لتنسيق الجهود وتحقيق أهدافنا المشتركة في حماية البيئة.
واستعرض الفريق بشكل عام أجندة عام 2025 وأهم الاجتماعات التي يجب التواجد فيها والتحضير لها، ومنها التواجد المهم لشركات الطاقة في الحدث الأكبر الذي ستنظمه الدولة في فبراير المقبل بأبوظبي، وهو «السوق العالمي لاستدامة الطيران». والذي سيعقد على هامش استضافة الدولة لأعمال ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025، والتي من المقرر أن تشهد حضوراً دولياً يتجاوز الـ2000 مشارك.
وعقد الاجتماع في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في أبوظبي، حيث يأتي استضافة المركز لهذا الاجتماع بداية لفتح آفاق تعاون جديدة مع المختصين في الملاحة الجوية، في ظل التطورات العالمية والمستجدات في موضوعات التغير المناخي.

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