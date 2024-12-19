«الاقتصاد والسياحة بدبي» توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة IHG



دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، بهدف تعزيز العروض والتجارب التي توفرها دبي لسكانها وزوارها. وتشمل الاتفاقية مجموعة من المبادرات المشتركة، وبرامج التدريب للعاملين في قطاع الضيافة، إلى جانب تقديم تجارب سياحية جديدة.

وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وهيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدائرة الراسخ بالعمل مع أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاع الضيافة بهدف تنمية الابتكار والتميز، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ومن خلال وضعها لإطار عملٍ يدعم التعاون والمواءمة بين الطرفين، ستعمل كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG على إطلاق حملات تسويقية وترويجية، بالتوازي مع تسليط المجموعة الضوء على دبي بوصفها وجهة سياحية رائدة عالمياً عبر قنوات التسويق ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان على تصميم أنشطة سياحية تُبرز عوامل الجذب الفريدة في دبي، بما يشمل جولات للاطلاع على الإرث الثقافي والعروض الموسمية، والتي سيتم دمجها في باقاتٍ خاصة تلبي احتياجات مختلف الأسواق.

وقالعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: في إطار الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والحرص على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يأتي هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية كخطوة مهمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها السياحية، وجعلها في أذهان الجميع حول العالم. كما يؤكد هذا التعاون الدور المحوري للشركاء والجهات المعنية في دفع عجلة النمو المستدام والابتكار في قطاع السياحة بدبي، إلى جانب الترويج للمدينة لدى شريحة أوسع من الجمهور في العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح أنه وفي إطار جهود التعاون المشترك، سنقوم بتقديم تجارب جديدة قادرة على استقطاب مجموعة متنوعة من الزوار بما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة عالمية وأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة.

