الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة على«آرنا كابيتال»

.
19 ديسمبر 2024 18:52


أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504 آلاف دولار (1,85 مليون درهم) على شركة آرنا كابيتال المحدودة لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 8 يونيو 2017 إلى 13 يناير 2023.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن شركة آرنا كابيتال المحدودة انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها (قواعد مكافحة غسل الأموال).
ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال، وإخفاقات الرقابة في شركة آرنا كابيتال المحدودة.
وتعاونت شركة آرنا كابيتال المحدودة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.
ووافقت شركة آرنا كابيتال المحدودة على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على قيمة الغرامة المالية والتي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 630 ألف دولار (2,3 مليون درهم).
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في أبوظبي العالمي (ADGM) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها، وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال.

أخبار ذات صلة
8 مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 635 مليار دولار تنضم إلى «أبوظبي العالمي»
«أبوظبي العالمي» يبحث إطلاق تطبيقه لدعم الأعمال
سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
بوتاس يعود إلى مرسيدس بـ «مقعد احتياط»!
الرياضة
بوتاس يعود إلى مرسيدس بـ «مقعد احتياط»!
اليوم 20:09
«الأوركسترا الإماراتية».. إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة
التعليم والمعرفة
«الأوركسترا الإماراتية».. إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة
اليوم 20:04
بوستيكوجلو: التدريب في «البريميرليج» أصعب من رئاسة الوزراء!
الرياضة
بوستيكوجلو: التدريب في «البريميرليج» أصعب من رئاسة الوزراء!
اليوم 19:43
آثار دمار خلفه الإعصار "تشيدو" في موزامبيق
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الإعصار "تشيدو" في موزامبيق
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©