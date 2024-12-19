الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين بنك المارية و«AE Coin»

تعاون بين بنك المارية و«AE Coin»
20 ديسمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: دعم الإمارات خفف معاناة اليمنيين
وزير البيئة اليمني لـ«الاتحاد»: جهود حثيثة للإمارات لحماية البيئة البحرية في اليمن

أبرم بنك المارية المحلي، شراكة مع AE Coin، ليصبح أول من يقدّم أول عملة مستقرة منظمة في الإمارات.
ومن خلال محفظة درهم الإمارات الرقمي، المدعوم من بنك المارية المحلي، سيتمكن العملاء من شراء AE Coin وإجراء معاملات مالية افتراضية آمنة ومستقرة. 
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم تجربة دفع آمنة ومستقرة وفعالة للعملاء.
وتسمح AE Coin بإجراء معاملات سريعة وأقل تكلفة، فتعمل تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتلتزم بأعلى معايير الأمان والامتثال في التمويل الرقمي، وتجمع بين موثوقية الاستقرار المدعوم بالعملة الورقية ومرونة تقنية البلوك تشين، مما يضمن دعم كل عملة رقمية بالكامل بالدرهم الورقي.
ومن خلال بنك المارية المحلي، يمكن للعملاء من أفراد وشركات فتح حسابات درهم الإمارات الرقمي واستخدام AE Coin بمعاملات سلسة وفورية وسهلة، من دون أي رسوم، مقارنة بالمعاملات المصرفية التقليدية.
وسيتمكن العملاء من إجراء معاملات آمنة باستخدام AE Coin عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يبسط إجراءات الدفع بالكامل.
وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: فخورون بكوننا أول من يقدّم AE Coin كعملة رقمية، ويدمجها في نظامنا، ويقدم لعملائنا، سواء كانوا أفراداً أو شركات، حقبة جديدة من الخدمات المالية الشفافة والأقل تكلفة.
وقال رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي كوين: «يسعدنا الشراكة مع بنك المارية المحلي الذي تبنّى AE Coin كعملة رقمية ودمجها في نظامه، مما أعاد تعريف الطريقة التي يتعامل بها عملائه مع المال في العالم الرقمي.

بنك المارية المحلي
الإمارات
المعاملات المصرفية
الخدمات المالية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
فلسطيني يسير بجوار أنقاض مبان قرب مستشفى كمال عدوان في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
«مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود»
20 ديسمبر 2024
بوتين متحدثاً في مؤتمره الصحفي السنوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا
20 ديسمبر 2024
شاحنات تجارية عند معبر جابر الحدودي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف الحركة التجارية على الحدود بين الأردن وسوريا
20 ديسمبر 2024
سكان يملأون المياه وسط انقطاع مستمر للمياه في جوهانسبرغ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
20 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©