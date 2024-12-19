تعاون بين بنك المارية و«AE Coin»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم بنك المارية المحلي، شراكة مع AE Coin، ليصبح أول من يقدّم أول عملة مستقرة منظمة في الإمارات.

ومن خلال محفظة درهم الإمارات الرقمي، المدعوم من بنك المارية المحلي، سيتمكن العملاء من شراء AE Coin وإجراء معاملات مالية افتراضية آمنة ومستقرة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم تجربة دفع آمنة ومستقرة وفعالة للعملاء.

وتسمح AE Coin بإجراء معاملات سريعة وأقل تكلفة، فتعمل تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتلتزم بأعلى معايير الأمان والامتثال في التمويل الرقمي، وتجمع بين موثوقية الاستقرار المدعوم بالعملة الورقية ومرونة تقنية البلوك تشين، مما يضمن دعم كل عملة رقمية بالكامل بالدرهم الورقي.

ومن خلال بنك المارية المحلي، يمكن للعملاء من أفراد وشركات فتح حسابات درهم الإمارات الرقمي واستخدام AE Coin بمعاملات سلسة وفورية وسهلة، من دون أي رسوم، مقارنة بالمعاملات المصرفية التقليدية.

وسيتمكن العملاء من إجراء معاملات آمنة باستخدام AE Coin عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يبسط إجراءات الدفع بالكامل.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: فخورون بكوننا أول من يقدّم AE Coin كعملة رقمية، ويدمجها في نظامنا، ويقدم لعملائنا، سواء كانوا أفراداً أو شركات، حقبة جديدة من الخدمات المالية الشفافة والأقل تكلفة.

وقال رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي كوين: «يسعدنا الشراكة مع بنك المارية المحلي الذي تبنّى AE Coin كعملة رقمية ودمجها في نظامه، مما أعاد تعريف الطريقة التي يتعامل بها عملائه مع المال في العالم الرقمي.