«العربية للطيران» تسير أولى رحلاتها المباشرة إلى فيينا



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران»، عن تسيير أولى رحلاتها المباشرة بين الشارقة وفيينا.

وتمّ الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعالية في مطار الشارقة الدولي ومطار فيينا الدولي، في خطوة تؤكد على التزام «العربية للطيران» بتوسيع شبكة وجهاتها ورحلاتها التي تربط بين دولة الإمارات والنمسا.

وانطلقت الرحلة الأولى، وعلى متنها نخبة من كبار الشخصيات بما في ذلك الدكتور إيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات، ومن ممثلين عن «العربية للطيران»، بعد حفل افتتاحي أقيم بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وكبار المسؤولين في العربية للطيران. كما تم استقبال المسافرين من قبل مسؤولي هيئة مطار فيينا عند الوصول.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يعكس إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى فيينا التزام «العربية للطيران» الراسخ بتوسيع شبكة وجهاتها وتزويد المسافرين بالمزيد من فرص السفر لاستكشاف وجهات جديدة ومميزة، كما يسعدنا تعزيز حضورنا في أوروبا حيث تعكس إضافة فيينا إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الشارقة التزامنا بضمان تجربة سفر سلسة ومريحة وبتكلفة معقولة للمسافرين.

ومن جانبه، قال يوليان ييجاه، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير العمليات في مطار فيينا: تسهم الرحلات المباشرة التي تربط بين فيينا والشارقة في تلبية احتياجات سوقٍ متنامٍ بشكل سريع وتوفير خيارات سفر مثالية للمسافرين إلى كافة أنحاء العالم، أصبح بإمكان المسافرين الآن الاستمتاع برحلة مميزة تربط بين النمسا ودولة الإمارات، حيث يمكن للراغبين من النمسا التوجه إلى الإمارات للاستمتاع بالأجواء المشمسة، بينما تتيح هذه الرحلة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فرصة الاستمتاع بالأجواء الساحرة في فيينا.