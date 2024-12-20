«مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين لعام 2024



عجمان (الاتحاد)

كرّمت دائرة المالية في عجمان أفضل 10 مورّدين لعام 2024، تقديراً لتعاونهم ودعمهم المتواصل للجهات الحكومية المحلية، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة التميُّز التي تقودها الدائرة للارتقاء بمنظومة العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان، والإسهام في تعزيز جودة الحياة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.

جاء هذا التكريم خلال الملتقى السنوي للموّردين الذي عقدته دائرة المالية في عجمان بحضور ممثلين عن المورّدين الذين تم تكريمهم والشركات والمؤسسات التي تقدّم خدماتها للجهات الحكومية في الإمارة.

وأكّدت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على الاحتفاء بتميُّز شركائها وشكرهم على إسهاماتهم الفاعلة في تطوير العمل الحكومي في الإمارة، كما تسعى من خلالها إلى تعزيز روح التنافس بين المورّدين، وخلق بيئة محفّزة على التعاون البنّاء والعمل المشترك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشاد مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، بدور المورّدين في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، وقال: «شكّلت جهود شركائنا جزءاً محورياً من النجاحات التي شهدتها مختلف الجهات الحكومية في عجمان، وإن التزامهم المستمر بتقديم خدمات متميّزة، وتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية قد أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية، ونتطلع إلى توطيد هذا التعاون وتنمية الشراكات الراسخة معهم».

وأضاف: حريصون على استدامة العمل المشترك مع القطاع الخاص بما ينعكس على نمو الشركات الإماراتية وتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع الأطراف، وسنمضي في مسيرتنا لبناء المستقبل الذي يلبّي طموحات قيادتنا الحكيمة، وتطلّعات متعاملينا عبر تقديم خدمات أكثر تميُّزاً وسلاسة تسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز تنافسية عجمان.