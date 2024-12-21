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«ديوا» تحصل على تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً»

«ديوا» تحصل على تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً»
22 ديسمبر 2024 01:49

دبي (الاتحاد)

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حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً» تقديراً لأدائها الاستثنائي في مجال التحول الرقمي وتوفير تجربة رقمية ذات قيمة مضافة للمتعاملين. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باتت الهيئة مثالاً يحتذى به على مستوى العالم في النضوج الرقمي، وتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة وسعادة المعنيين. وتوفر البنية التحتية الرقمية القوية والآمنة للهيئة بيئة محفزة على تسريع عجلة التحول الرقمي ومواصلة الارتقاء بمستوى الأداء، وترسيخ الجاهزية والمرونة والاستباقية في الاستجابة للمتغيرات ومواكبة التوجهات العالمية. وكانت الهيئة أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير ومتطلبات شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS2022) في عام 2022».

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
سعيد محمد الطاير
محمد بن راشد
التنمية المستدامة
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