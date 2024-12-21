مطار الشارقة يدشن خطين مباشرين إلى وارسو وفيينا

الشارقة (الاتحاد)

دشن مطار الشارقة والعربية للطيران أولى الرحلات الجوية إلى وارسو وفيينا، لتنضم المدينتان إلى قائمة أحدث وجهات الطيران الأوروبية المباشرة من وإلى الشارقة.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن انضمام هاتين الوجهتين الجديدتين إلى قائمة الرحلات الجوية المباشرة بين مطار الشارقة والمطارات الأوروبية، وتحديداً العاصمتين الشهيرتين وارسو وفيينا واللتين تستقطبان ملايين السياح سنوياً من مختلف دول العالم، يفتح نافذة نشطة للراغبين في السفر مباشرة إلى مطار الشارقة. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يعكس إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى وارسو وفيينا التزام «العربية للطيران» الراسخ بتوسيع شبكة وجهاتها وتزويد المسافرين بالمزيد من فرص السفر لاستكشاف وجهات جديدة مميزة».