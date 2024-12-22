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اقتصاد

«جمارك دبي»: تسهيل إجراءات المسافرين جواً

5.2 مليون مسافر بمطارات دبي خلال عطلة نهاية العام (من المصدر)
23 ديسمبر 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة جمارك دبي اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي مع انطلاق موسم الشتاء، وتزامناً مع عطلة رأس السنة الميلادية، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر الجاري. وتحرص جمارك دبي على إثراء تجربة المسافرين، بتوفير خدمات وإجراءات رقمية متطورة ومبتكرة، وكذلك زيادة أعداد العنصر البشري من ضباط التفتيش خلال مواسم ذروة السفر في العطلات والأعياد، لتعزيز انسيابية حركة المسافرين.
وقال خالد أحمد الخوري مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة في جمارك دبي، إن النجاحات المتلاحقة التي يحققها مطار دبي الدولي يقف من ورائها العديد من الجهات والمؤسسات، ومنها جمارك دبي التي تحرص على استقبال المسافرين الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتحقيق سعادتهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة مطار دبي الدولي كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم.
وأضاف أن الدائرة تقوم خلال مواسم السفر، مثل الإجازات والعطلات والأعياد بتفعيل خطة عمل تستهدف تسريع حركة القادمين، مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، حيث تكثر أعداد الرحلات والمسافرين.

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