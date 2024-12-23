«الاتحاد العقارية» تضع حجر الأساس لمشروع «تكايا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الاتحاد العقارية»، عن وضع حجر الأساس لمشروعها الرائد «تكايا» في موتور سيتي، والذي تُقدَّر قيمته بحوالي 2 مليار درهم.

ويُشكل مشروع «تكايا» علامةً فارقةً في مسيرة شركة الاتحاد العقارية، بما يتواءم مع طموح الشركة الكبير لتنويع محفظة مشاريعها العقارية. وتتضمن أساسات مشروع «تكايا» 995 دعامة أساس متوزعة على 99 ألف متر مكعب من أعمال الحفر (الأعمال الأرضية)، بحدود تدعيمية يصل طولها إلى 500 متر. ومن المتوقع أن تنجز هذه الأعمال التأسيسية خلال ستة أشهر.

شهد حفل وضع حجر الأساس، الذي أقيم يوم 20 ديسمبر 2024، حضور محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، عبدالوهاب الحلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، سيف السركال، عضو مجلس الإدارة وعبدالرحمن شرف، عضو مجلس إدارة الشركة.

ويمثل هذا المشروع خطوةً استراتيجيةً لتعزيز قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات، كما يُبرز التزام الشركة بتطوير مشاريع حديثة تعيد صياغة نمط الحياة العصرية، وتسهم في تحقيق رؤية دبي للنمو المستدام وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

