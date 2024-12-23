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اقتصاد

«ميرال» تطلق استراتيجية تعزيز تجارب الاستجمام والترفيه

«ميرال» تطلق استراتيجية تعزيز تجارب الاستجمام والترفيه
23 ديسمبر 2024 13:25


أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «ميرال»، إطلاق استراتيجيتها الشاملة للاستدامة، والتي تمثل خطوة جوهرية في التزامها بتحقيق التميز في المجالين البيئي والاجتماعي. 
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في وضع معيار إقليمي جديد لتجارب الترفيه والسياحة المستدامة بحلول عام 2030. 
وتُبرز الاستراتيجية الجديدة توجه «ميرال» نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، حيث تركز على تقليل البصمة البيئية، وتوفير تجارب ترفيهية تعليمية وهادفة. 
كما تعكس هذه الاستراتيجية التزام الشركة بتطوير معالمها السياحية لتصبح نماذج يُحتذى بها في الممارسات المستدامة في المنطقة.وفي هذا السياق، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»: «تمثل هذه الاستراتيجية محطة محورية في مسيرتنا نحو تعزيز الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا، حيث نسعى إلى تحقيق نمو مستدام من خلال الابتكار المسؤول. إن التزامنا بالاستدامة لا يقتصر فقط على تحسين تجاربنا الترفيهية، بل يمتد لدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، وتشجيع ممارسات السياحة المستدامة في أبوظبي، مما يرسخ مكانتنا قادة في تطوير وجهات ترفيهية مسؤولة، بيئياً واجتماعياً».
وتعكس استراتيجية الاستدامة لـ«ميرال» التزامها بتحقيق تقييم شامل لعملياتها الحالية ورؤيتها المستقبلية، مع تحديد مجالات التركيز الأساسية، ووضع أهداف وجداول زمنية طموحة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الالتزام في تعزيز الاستدامة بشكل إيجابي على المعالم السياحية الحالية والمستقبلية في جزيرتي ياس والسعديات.

ميرال
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