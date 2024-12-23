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اقتصاد

«هوندا» و«نيسان» تتفقان على بدء محادثات للاندماج

مسؤولو شركات هوندا ونيسان وميتسوبيشي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أمس (رويترز)
23 ديسمبر 2024 13:37


طوكيو (رويترز، د ب أ)
قالت شركتا هوندا ونيسان إنهما اتفقتا على دراسة إمكانية الاندماج وتأسيس شركة قابضة مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، ويشير إلى تحول هائل في صناعة تشهد تطورات ضخمة.
وقالت الشركتان، في بيان، إنهما تستهدفان مبيعات مجمعة بقيمة 30 تريليون ين (191 مليار دولار) وأرباحا تشغيلية تزيد على ثلاثة تريليونات ين من خلال الاندماج المحتمل.
وتأمل الشركتان في إنهاء المحادثات بحلول يونيو 2025 ثم تأسيس شركة قابضة بحلول أغسطس آب 2026. وفي ذلك الوقت ستلغي الشركتان إدراج أسهمهما في البورصة.
وأعلنت الشركتان أنهما وقعتا مذكرة تفاهم، وإن ميتسوبيشي موتورز العضو الأصغر في تحالف نيسان وافقت أيضاً على الانضمام إلى المحادثات لدمج أعمالها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا في بيان: نتوقع أنه إذا نجح هذا التكامل، فسنكون عندها قادرين على تقديم قيمة أكبر لقاعدة عملاء أوسع.
يشار إلى أن شركات صناعة السيارات في اليابان تخلفت عن منافسيها الكبار في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهي تسعى الآن لخفض التكاليف وتعويض الوقت الضائع.

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