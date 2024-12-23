الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع



(رويترز)

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في مستهل أسبوع تداول قصير بسبب العطلات، بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل سبتمبر، لكن ارتفاع سهم نوفو نورديسك حد من انخفاض المؤشر الرئيسي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش وسط القليل من التطورات المرتقبة وتوقعات بأحجام تداول منخفضة قبل عطلة عيد الميلاد.

وكان قطاع السفر والترفيه، وكذلك قطاع وسائل الإعلام الأسوأ أداء، ونزلا 1.4 و0.8% على التوالي.

وقفز سهم نوفو نورديسك 6.3%، ما ساعد المؤشر الفرعي للرعاية الصحية على الصعود بنحو 1%. يأتي هذا بعد أن أدت النتائج المخيبة للآمال التي أعلنت عنها شركة الأدوية بشأن عقارها التجريبي لعلاج السمنة (كاجريسيما) إلى شطب نحو 125 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الجمعة.

وبشكل منفصل، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار (ألهيمو) الذي تنتجه نوفو نورديسك لعلاج الاعتلالات الخثرية.

وتراجع سهم فولكسفاجن 0.4% ومحا المكاسب المبكرة التي جاءت على خلفية توصل شركة تصنيع السيارات إلى اتفاق مع النقابات بعد أشهر من المحادثات.

في غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن منطقة اليورو «تقترب للغاية» من الوصول إلى معدل التضخم المستهدف في الأجل المتوسط البالغ 2%.