الصين تتعهد بتشديد إجراءات الحد من الاحتكار في قطاع النقل



بكين (د ب أ)

تعتزم الصين إصدار توجيهات لتسريع إنشاء سوق نقل «موحد ومفتوح»، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية بشكل أفضل. وتشمل التوجيهات إنشاء بنية تحتية للنقل قبل الموعد المحدد، وتسريع بناء شبكة وطنية شاملة للنقل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف التوجيهات إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى تقييم حالة المنافسة في سوق النقل. وتسعى التوجيهات إلى منع المنافسة غير العادلة باستخدام البيانات والخوارزميات ووسائل تكنولوجية أخرى في قطاع النقل. كما تشمل التوجيهات توفير الإشراف والرقابة من جانب الإدارات على خدمات طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت ونقل البضائع.