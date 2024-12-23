تفاهم بين «اقتصادية أبوظبي» و«معاً» لتمكين الشركات الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وبناء منظومة شركات اجتماعية مزدهرة في الإمارة.

وتسلط المذكرة، التي وقعت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الضوء على الهدف المشترك المتمثل في تمكين الشركات الاجتماعية في الإمارة، حيث تهدف الجهتان إلى وضع إطار عمل، لتسهيل وتسريع إصدار التراخيص للشركات الاجتماعية.

وتدعم هيئة معاً أيضاً الشركات الاجتماعية، من خلال منحها «شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية»، وهي الاعتماد الحكومي الأول من نوعه للشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات، والتي تعمل على معالجة التحديات في المجتمع، ما يمنحها فرصة المشاركة، ضمن شبكة واسعة من المستثمرين والمبتكرين الاجتماعيين للتعاون وتنمية الشركات.

وتقدم الشهادة لتلك الشركات الحوافز، كما تمكنها من الازدهار في أعمالها بالتوازي مع معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.